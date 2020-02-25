РИАМО - 25 фев. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что специально держит подчиненных в напряжении для того, чтобы их работа была эффективнее и они не расслаблялись, сообщает ТАСС.

«Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их (подчиненных – ред.) всех под напряжением», – сказал Путин.

По его словам, для того, чтобы подчиненные чувствовали свою ответственность, они должны быть под постоянным административным напряжением и давлением.

Путин отметил, что без такого напряжения подчиненные начинают быстро расслабляться.