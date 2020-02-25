РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Спортсмен из Мытищ одержал победу на соревнованиях Московской области по фигурному катанию среди юниоров, сообщается на сайте администрации горокруга.

22 и 23 февраля в городе Электросталь прошли соревнования Московской области по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет, юношей и девушек 10-15 лет.

«Городской округ Мытищи представляли спортсмены спортивной школы «Авангард». Денис Овчинников показал отличный результат и занял первое место. Тренирует спортсмена Светлана Семишина», - говорится в сообщении.