РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи до 29 февраля будет выявлять водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 23 по 29 февраля 2020 года проводит оперативно-профилактическую операцию «Автобус» на территории городских округов Балашиха и Реутов», – говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском автотранспорте при надзоре за дорожным движением на маршрутах пассажирских перевозок и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.