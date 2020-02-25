РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Спасатели Балашихи предупредили жителей об опасностях весенней рыбалки во время профилактического рейда по предупреждению несчастных случаев на водоемах возле водно-спасательной станции на реке Пехорке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Традиционные рейды по профилактике несчастных случаев на тонком льду обычно начинаются в марте, но в этом году зима была теплой, поэтому они начались раньше.

«Ежедневно мы отслеживаем толщину льда. Здесь (около водно-спасательной станции на реке Пехорке – ред.) она составляет 23 сантиметра, но если осенью это крепкий лед, то для весны это небезопасная толщина, потому что лед рыхлый, неоднородный и опасный», – сказал исполняющий обязанности начальника управления центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Балашихи Михаил Аксенов.

Он добавил, что проведение рейдов зависит от погоды, в среднем спасатели обходят водоем три раза в день. Опасность на льду угрожает не только рыбакам, но и лыжникам, конькобежцам и детям, играющим у берега, где лед тоньше всего.

Профилактические рейды по предупреждению несчастных случаев на водоемах регулярно проводят сотрудники Балашихинского пожаро-спасательного гарнизона спасательных станций города. На встречах жителей с сотрудниками полиции этому вопросу также уделяют внимание.