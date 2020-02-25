РИАМО - 25 фев. Свыше 650 дворовых территорий новой Москвы уже получили электронные паспорта, до конца третьего квартала нынешнего года все дворы новой Москвы будут иметь электронные паспорта, сообщил во вторник на круглом столе в Мосгордуме префект Троицкого и Новомосковского административных округов столицы Дмитрий Набокин.

«Мы сейчас находимся в переходном периоде. Для того, чтобы эта система финансирования работала четко, нам необходимо, чтобы были оформлены и загружены в АСУ ОДС (Автоматизированная система управления «Объединенная диспетчерская служба департамента ЖКХ Москвы» - ред.) паспорта дворовых территорий. <…> Для того, чтобы в АСУ ОДС появились паспорта наших дворов мы обратились в ГБУ «Мосгоргеотрест», - сказал Набокин.

По его словам, специалисты «Мосгоргеотреста» за короткое время провели работу по установлению границ дворовых территорий, на сегодняшний день цифровые паспорта уже оформлены на 652 дворовые территории. Полностью эту работу планируется закончить во втором – третьем квартале текущего года.

Набокин отметил, что в электронном паспорте двора содержатся общие сведения, которые доступны всем профильным ведомствам.

Префект напомнил, что в бюджете Москвы на 2020-2022 годы предусмотрены дополнительные денежные средства в размере 1,5 миллиарда рублей на содержание дворовых территорий новой Москвы.

Всего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов находится почти 2 тысячи многоквартирных домов.

Во вторник в Мосгордуме состоялось заседание круглого стола на тему «О реализации инициативы фракции партии «Единая Россия» и постоянного депутатского объединения «Моя Москва» о выделении дополнительных средств на поддержку содержания дворовых территорий новой Москвы в соответствии с утвержденными требованиями».

В мероприятии приняли участие представители департамента ЖКХ Москвы, департамента территориальных органов исполнительной власти столицы, префектуры ТиНАО, а также главы администраций поселений новой Москвы, муниципальные депутаты, представители подрядных и управляющих компаний, председатели советов домов, жилищные активисты.