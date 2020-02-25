РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. ГИБДД Люберец до 29 февраля проверит водителей автобусов на соблюдение правил дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, до 29 февраля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - говорится в сообщении.

При проведении данного мероприятия особое внимание инспекторов ГИБДД обращено на соблюдение водителями данной категории ПДД, законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах рекомендуется держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров.