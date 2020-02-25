РИАМО - 25 фев. Глобальное благоустройство проведут в столице в 2020 году вдоль реки Чермянки — притока Яузы, общая площадь работ – 43,4 гектара, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по благоустройству проведут вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Они станут частью единого парка в пойме реки Яузы.

«Парк «Яуза» должен стать одним из самых больших и притягательных в Москве. Эти природные территории расположены в районах Отрадное и Южное Медведково. В непосредственной близости от них проживают около 85 тысяч человек», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Эти участки даже сейчас пользуются большой популярностью у местных жителей, хоть и находятся в удручающем состоянии. В разработке проекта принимали участие сами жители столицы.

Большая сцена с навесом и комфортабельными лавочками появится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Там же установят проекционную вышку, где будут транслировать фильмы на большом экране.

Для любителей спорта оборудуют хоккейную площадку, теннисные корты, скейт-парк, тренажерную зону, беговые и велодорожки. Ремонтные работы произведут и на стадионе «Отрада». Здесь же в этом году появятся детские площадки.

На участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова появится прогулочный маршрут. Создадут площадки для занятий йогой и медитацией. Здесь появятся деревянные настилы, площадки для отдыха, занятий йогой, медитации, творческих встреч и выступлений. Также в этой части парка появится экотропа на сваях с удобными переходами через Чермянку.