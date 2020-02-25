РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Единая диспетчерская служба ЖКХ Люберец за минувшую неделю приняла более 5,2 тысячи обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«С 17 по 24 февраля в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5240 обращений, из них 409 касались вопросов электроснабжения, 651– водоснабжения, 126 – отопления, 90 – освещения. Также поступило 375 вопросов по работе МособлЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС-112 поступило 9954 обращения, из них на горячую линию администрации поступило 574 звонка, 18 обращений были по вопросам ЖКХ, 24 – по экологии.