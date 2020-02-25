РИАМО – 25 фев. Крупные банки в России готовы отказаться от бумажных договоров, в то же время при желании клиент сможет получить бумажный договор вместо электронного, пишет во вторник газета «Известия».

Перейти полностью на электронные договоры готовы в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, банке «Открытие», Почта-банке, РНКБ и ОТП банке, банке «Санкт-Петербург».

«Все респонденты указали, что это намного быстрее и удобнее для клиента. Экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера», — говорится в материале.

В Сбербанке считают, что в банковской практике есть противоречие: в прошлом году подавляющее большинство клиентов пользовалось электронным документооборотом. В то же время кредитные договоры заключали в электронном виде только в 20% случаев. Переход в цифровой формат сократит время на оформление заема и получение денег.

ВТБ планирует перейти на цифровые технологии во всех офисах к концу первого квартала. 70% услуг уже предоставляются гражданам в цифровом формате, а к концу этого года список таких услуг еще расширят. Благодаря отказу от бумаги банк может сэкономить 1,5 миллиарда рублей к 2022 году.

Альфа-банк планирует полностью перейти в «цифру» до конца 2021 года.

Руководитель по стратегическому развитию блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Молоканов в свою очередь отметил, что к полному переходу на электронные договоры с клиентами нельзя приступить из-за требований Центробанка, который в некоторых ситуациях требует обязательную выдачу бумажного подтверждения.

В то же время при переходе на электронные договоры клиенты по желанию смогут получить документы на бумаге.