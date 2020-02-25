РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. В Королеве 27 февраля пройдет прием жителей по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры, сообщается на сайте городской администрации.

27 февраля в приемной правительства Московской области, министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона состоится тематический прием граждан по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры.

«В администрации Королева, общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области, прием будет проходить с 10:00 до 16:00 по адресу: улица Октябрьская, дом №4», - говорится в сообщении.

Прием проведут первый заместитель главы администрации города Юрий Копцик и уполномоченные лица.