РИАМО - 25 фев. Пик цветения подснежников под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлится до 10 марта, а полностью эти растения отцветут приблизительно к концу первого месяца весны, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«Вполне возможно, что в этом году наш ежегодный Весенний фестиваль цветов под открытым небом стартует не в середине апреля, а намного раньше! Даже красные утки – огари – вернулись в сад на месяц раньше обычного», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретерюм.

Первые подснежники в саду и в Москве расцвели еще в декабре 2019 года. Весной прошлого года пик цветения был на месяц позже, чем в этом году.

На территории «Аптекарского огорода» растут шесть видов подснежников. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.

Подснежники известны издревле — древнегреческий поэт и философ Теофраст писал о них еще в IV веке до нашей эры. При этом новые виды продолжают открываться до сих пор.