РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Около 165 будущих родителей побывали на днях открытых дверей в Московском областном перинатальном центе Балашихи с начала текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«За полтора месяца 2020 года 165 человек посетили дни открытых дверей в нашем перинатальном центре. Во время мероприятия осуществляется экскурсия по медучреждению, специалисты проводят лекции и мастер-классы. Кроме того, они готовы ответить на все вопросы будущих родителей о протекании родов, об условиях перинатального центра, применяемых медицинских технологиях и возможностях», - говорится в сообщении.⠀

Всех желающих посетить день открытых дверей ждут каждую субботу в 10:00. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт. День открытых дверей проводят по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №12.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Уже несколько лет подряд он входит в тройку победителей в номинации «Лучший перинатальный центр России».

В центре предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.