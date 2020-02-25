РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Более 1,6 тысячи детей прошли лечение в городской клинической больнице Мытищ в минувшем году, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«В МГКБ поступают дети со всего медицинского округа, это пациенты из Мытищ, Щелкова, Королева, Пушкина и других округов. Лечение в отделении в 2019 году прошли 1635 детей с различными диагнозами. Почти 28% детей жалуются на головные боли, 20% - пациенты, страдающие эпилепсией, более 15% проходят лечение вследствие перинатальной энцефалопатии», - говорится в сообщении.

Увеличивается число детей с артериальной гипертензией. В отделении также успешно лечат пневмонии, бронхиты, аллергические реакции, гастропатологии и другие заболевания.

Вопрос доступности записи к специалистам находится на контроле у руководства медицинского учреждения.