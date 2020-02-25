РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска сразится с московским «Спартаком» на домашнем льду во вторник, сообщается на сайте подольского клуба.

«Приходи во вторник, 25 февраля, на хоккей в Подольске! Дружина Михаила Кравеца примет бой с красно-белой командой. Обе команды пробились в плей-офф и будут бороться за имя, честь клуба и за болельщиков. Начало в 19:30», - говорится в сообщении.

Хоккейный матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги будет проходить в Ледовом дворце «Витязь» Подольска по адресу: улица Кирова, дом №63А. Вход платный, билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца или на его сайте.