РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. Юные спортсмены из Королева стали призерами чемпионата и первенства Центрального федерального округа по шинкиокушинкай карате, сообщил «РИАМО в Королеве» тренер команды Максим Горланов.

Соревнования по карате прошли в городе Нововоронеже 23 февраля. В них приняли участие более 200 спортсменов 12-17 лет и старше.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены клуба «Монолит». Алиса Юрасова стала чемпионкой в категории 12-13 лет свыше 55 килограммов», - сказал Горланов.

Бронзовыми призерами стали Никита Никулин в категории 14-15 лет в абсолютном весе и Александр Воробьев в категории 14-15 лет до 60 килограммов.