РИАМО - 25 фев. К 1 марта температура в Москве будет не выше минус 1 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«С четверга начнется похолодание, осадки все чаще будут переходить в снег. И к субботе будет уже не выше минус 1 градуса. То есть, всего второй раз за весь февраль температурный режим приблизится к климатической норме», – отмечается в материале.

Пик похолодания придется на первые числа календарной весны.

До 26 февраля будет держаться весенняя погода — днем 4-5 градусов тепла.

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