РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез около 33 тысяч кубометров отходов с территории подмосковных Люберец, сообщил на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск» и другие. В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«С 17 по 24 февраля вывезено 31016 кубометров ТКО и 1918 кубометров «сухих» отходов. Было вывезено 30 кубометров мусора с несанкционированной свалки на Быковском шоссе и 127 кубометров мусора в Октябрьском, 30 кубометров со свалки на Заречной улице», - сказал Бражников.

Он добавил, что в горокруге для работ по вывозу ТКО ежедневно задействуют 79 человек и 48 единиц техники.

Бражников уточнил, что регоператору поступило 10 обращений от жителей.

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