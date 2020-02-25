РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Автомобиль такси слетел в кювет и перевернулся на Железнодорожной улице в микрорайоне Львовский Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо во вторник, 25 февраля, в районе 8:40. На Железнодорожной улице у дома №1 я увидел, что перевернутый автомобиль такси лежит в кювете. Вокруг машины ходил водитель», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:58, на данном промежутке автодороги движение не затруднено.