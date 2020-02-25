РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. Будущих мам из подмосковного Королева 26 февраля приглашают на лекцию о грудном вскармливании, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Лекция состоится в конференц-зале Королевского родильного дома в 16:00.

«В среду, 26 февраля, пройдет очередная лекция «Школы мам» на тему: «Организация грудного вскармливания в роддоме». Лекцию проведет преподаватель Всероссийской организации здравоохранения по курсу «Консультирование по грудному вскармливанию» Анжелика Бинкина», - сказал представитель.

На лекции молодым мамам расскажут о раннем прикладывании к груди, ценности молозива, организации кормления ребенка, сцеживании и многом другом.

Приглашаются все желающие будущие мамы. Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).