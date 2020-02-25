РИАМО - 25 фев. В столице стартовали весенние работы по формирующей и санитарной обрезке деревьев, специалисты уже привели в порядок 430 вязов в районе Капотня и 100 лип и вязов в районе площади Европы, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

«Для улучшения приживаемости и сокращения послепосадочного адаптационного периода деревьям, поступающим из питомников с кронами определенной формы и размера, необходима формирующая обрезка. Температурный режим зимы этого года позволяет проводить такие работы уже в феврале», – сказала генеральный директор компании «Европарк» Марина Жила.

Всего этой весной планируют выполнить обрезку более чем 16,3 тысячи деревьев. Формирующая обрезка, или кронирование, нужно также для того, чтобы придать направление росту веток, тогда деревья не будут загораживать дорожные знаки.

Обрезка проводится специальными пилочками, сучкорезами и секаторами, позволяющими достать до вершины. В тех случаях, когда высота деревьев достигает 7-9 метров, может применяться спецмашина с люлькой. Неправильно растущие побеги могут вызвать болезни у дерева, поэтому ненужные ветки удаляют, а срезы замазывают специальным бальзамом, чтобы не оставлять ран на дереве. Весенняя санитарная обрезка помогает устранить последствия зимних повреждений и стимулирует рост деревьев.

Работы по формирующей обрезке продолжатся до конца марта. В конце февраля и начале марта в районе Киевского вокзала приведут в порядок более 400 лип, тополей, рябин, вязов, елей и кленов.

В начале марта обрезку почти 70 деревьев, в том числе лип, кленов, рябин, елей, берез и декоративных яблонь, выполнят в сквере Победы на Шипиловской улице. В середине марта стартуют работы в Центральном округе столицы. Почти 300 деревьев будут обработаны в районе Патриарших прудов, Рождественки, улицы Чаплыгина, Овчинниковской и Озерковской набережных.

В последних двух декадах формирующую и санитарную обрезку выполнят на Центральном проспекте и в парке Победы в Зеленограде, где было высажено почти 350 деревьев – лип, кленов, красных дубов, елей и черемухи. Также в конце марта приведут в порядок более 60 деревьев, в том числе лип, кленов, елей, красных дубов, ив и вязов, в проезде Соломенной Сторожки.

Комплекс мероприятий по уходу за деревьями проводится в течение всего года. Их поливают, рыхлят почву, удобряют специальными подкормками. Все работы выполняет подрядная организация в рамках трехлетних гарантийных обязательств.