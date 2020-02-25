РИАМО - 25 фев. Жалобу ООО «Фактор» о нарушении закона о контрактной системе признали необоснованной, такое решение подтвердил Арбитражный суд, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба ООО «Фактор» на действия управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа, центра торгов муниципалитета при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на оказание услуг по созданию информационного продукта и осуществление информационной поддержки деятельности органов местного самоуправления в газете.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Фактор» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Фактор» обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Фактор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.