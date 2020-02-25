РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Плановая санитарная обработка в Московском областном перинатальном центре в Балашихе пройдет с 23 марта по 2 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте МОПЦ.

«С 9:00 23 марта до 9:00 2 апреля 2020 года Московский областной перинатальный центр закрывается для проведения целенаправленного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских и детских отделениях», – говорится в сообщении.

Пациентам, заключившим контракт на роды в палатах повышенной комфортности, медицинские услуги будут оказаны в полном объеме.

Санитарная обработка в роддомах проводится регулярно, чтобы защитить новорожденных от внутрибольничных инфекций. Во время мойки дезинфицируют медицинское оборудование, постельные принадлежности, стены и пол в помещениях и многое другое.