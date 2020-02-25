РИАМО – 25 фев. По данным Росстата, больше всего отцов-одиночек проживает в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, сообщает Газета.ru.

«Четвертое место занял Татарстан, пятое — Свердловская область, и шестое — Нижегородская область», - говорится в сообщении.

При этом 50% мужчин, согласно данным Росстата, хотели бы воспитывать двоих детей, а 20% — троих.

Однако есть проблемы, которые мешают мужчинам в ближайшее время завести детей. Основными препятствиями являются жилищные трудности, материальное благосостояние и неуверенность в завтрашнем дне.