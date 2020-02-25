РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В парке Сказок поселка Томилино Люберец восстановили освещение по просьбе местного жителя, сообщила на оперативном совещании директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск» и другие. В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«На минувшей неделе, с 17 по 24 февраля, через портал «Добродел» поступило 17 обращений, в рамках содержания и уборки - три. Первое касалось отсутствие освещения в парке Сказок, работы по восстановлению проведены», - сказала Атанова.

Она добавила, что второе обращение касалось уборки парковки в парке Сказок. Третье было посвящено вопросу уборки наледи с дорожек в парке «Наташинские пруды».

«Всего за неделю прошло восемь мероприятий. Среди них - parkrun «Наташинский», он стал самым большим по посещаемости среди парков России», - отметила Атанова.