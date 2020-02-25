РИАМО – 25 фев. Последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище, которое находится в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС.

Язов умер во вторник после продолжительной болезни. Ему было 95 лет. Информацию о смерти последнего министра обороны СССР подтвердили в Минобороны РФ.

«Сомнений нет, он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», - сказал руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Язов участвовал в Великой Отечественной войне. За подвиги в 1945 году его наградили орденом Красной звезды. Он построил военную карьеру и в 1987 году был назначен на должность министра обороны СССР. В 1990 году ему присвоили звание маршала Советского Союза. Это было последним присвоением высшего военного звания в истории СССР.