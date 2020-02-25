РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Порядка 50 человек посетили день открытых дверей в перинатальном центре больницы Мытищ, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

22 февраля в перинатальном центре Мытищинской ГКБ прошел традиционный день открытых дверей.

«Было многолюдно - порядка 50 гостей. Примечательно, что уже в который раз на дни открытых дверей приходят будущие папы, у которых еще больше вопросов, чем у их вторых половинок. Когда приезжать, как успеть самому на роды, что привезти маме и малышу, как оформить документы и многие другие вопросы задавали мужчины врачам и специалистам», - говорится в сообщении.

В дне открытых дверей активно участвовали сотрудники Мытищинского отделения ЗАГС. Надежда Зеленская рассказала о комплексной услуге оформления документов в перинатальном центре. Старшая акушерка Елена Зверькова провела подробную экскурсию по отделениям. Врач акушер-гинеколог Алла Коровкина подробно рассказала все о таинстве родов. Также на встрече присутствовала доула Екатерина.

Дни открытых дверей в перинатальном центре МГКБ проходят каждую субботу в 10:00 по адресу: улица Коминтерна, владение 24. Телефон для справок: +7(495)586-41-88.