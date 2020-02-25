РИАМО - 25 фев. Постановление управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области о привлечении АО «Райффайзенбанк» к ответственности за нарушение закона о рекламе признано обоснованным, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС РФ.

Ранее в антимонопольную службу обратились граждане, они жаловались на то, что банк якобы без их согласия присылал рекламные СМС-сообщения. В итоге в отношении АО «Райффайзенбанк» возбудили административные расследования. В ФАС выяснили, что согласия на получение рекламной рассылки все же было получено, однако банком были допущены другие нарушения при распространении рекламы.

«Обществом допущены нарушения при распространении рекламы, в частности, отсутствует полное наименование лица, оказывающего финансовые услуги, отсутствует информация о всех условиях, определяющих полную стоимость займа для заемщика и влияющих на нее», - говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении Райффайзенбанка к административной ответственности в виде штрафа более чем в 600 тысяч рублей. В кредитной организации не согласились с таким решением и обратились в суд.

«Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Райффайзенбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановлений Московского областного УФАС России», - отмечается в материале.