РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. На турнире по тхэквондо МФТ «Защитник Отечества» в подмосковных Люберцах разыграли 80 комплектов медалей, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомиета администрации городского округа Владимир Сурков.

24 февраля в Люберцах прошел открытый турнир по тхэквондо МФТ «Защитник Отечества», в котором приняли участие спортсмены из горокруга Люберцы, Электростали и города Москвы.

«Всего приняли участие 270 спортсменов, было разыграно 80 комплектов медалей. Соревнования прошли в упорной борьбе, ребята показали свое мастерство и хорошие технические навыки», - сказал Сурков.