РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. В подмосковной Балашихе пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов в микрорайоне Южное Кучино, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 24 февраля в 12:45 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, микрорайон Южное Кучино, дом №5. В 13:11 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 28 человек.