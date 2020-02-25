РИАМО - 25 фев. Полицейские задержали в Электростали двух мужчин 20 и 25 лет, подозреваемых в сбыте наркотиков с помощью специального мобильного приложения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий возле дома на бульваре 60-летия Победы подозреваемые были установлены и задержаны. В телефоне одного из мужчин найдена фотография с координатами тайника. В ходе выезда по указанному адресу полицейскими обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что это было наркотическое вещество. По данным правоохранителей, задержанные более года реализовывали наркотические средства и психотропные вещества с помощью мобильного приложения.

«При осмотре места жительства одного из задержанных обнаружено и изъято: 216 свертков, полимерный пакет с порошкообразными и растительными веществами, трое электронных весов, мерная ложка, пакеты, а также две катушки изоленты и магниты, использовавшиеся для крепления закладок на металлических предметах», – добавила Петрова.

Исследования также подтвердили, что изъятые полицейскими вещества являются наркотиками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые находятся под стражей.