РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 16-летнего Андрея Патурова, который пропал 23 февраля, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Андрея Патурова 2004 года рождения, проживающего на улице Колхозная, который 23 февраля 2020 года в 12:20 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.

Патурову на вид 15 лет, его рост около 162 сантиметров, он среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светло-русые, глаза зеленые. Носит оптические очки в светлой оправе.

Был одет в черную зимнюю куртку, серые брюки, черные укороченные ботинки.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефону дежурной части 4-го отделения полиции: 8(496)752-71-00, дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, 112 или 02.