РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 15-летнего Тимофея Чикилина, который пять дней назад ушел из дома и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Тимофея Чикилина 2005 года рождения, проживающего на улице Щеглова, который 20 февраля 2020 года около 14:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.

Щеглову на вид 16-17 лет, он нормального телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в темную шерстяную шапку, темно-зеленую куртку, темно-синие спортивные штаны, рыжие ботинки.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефону дежурной части 2-го отделения полиции: 8(496)757-09-68, дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, а также 112 или 02.