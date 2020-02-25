РИАМО - 25 фев. В Москве в 2019 году отреставрировали 213 памятников архитектуры, одними из которых стали особняки Миндовского и Каратаевой-Морозова, Миусское депо, прачечная Дома Наркомфина и беседки «Нерастанкино» и «Миловида» в музее-заповеднике «Царицыно», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Реставрация памятника архитектуры - сложный и многоэтапный процесс. В зависимости от состояния и размеров здания или сооружения она может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Цель реставрации - вернуть и сохранить исторический облик объекта культурного наследия. Тот, который был изначально задуман автором проекта на момент возведения строения - 100, 200, 300 лет назад - или же сформирован на каком-то этапе его эксплуатации», - говорится в сообщении.
Реставрация памятника архитектуры начинается с первичного обследования, которое включает в себя изучение всевозможных архивных и справочных материалов, позволяющих получить информацию о строительстве и эксплуатации здания в разные временные периоды. Эта работа лежит на историках и искусствоведах. Одновременно архитекторы и реставраторы проводят так называемое натурное исследование объекта.
Обычно после реставрации в исторических зданиях размещают школы, библиотеки, магазины, лечебные учреждения и другие социальные объекты. Например, в доме статского советника Андрея Дашкова (Дашков переулок, дом 7) теперь работает детская клиника. Бывшее Миусское трамвайное депо стало популярным гастрономическим центром. В павильоне №71 «Атомная энергия» на ВДНХ после реставрации открылись «Мои документы». Павильон №58 «Земледелие» переоборудовали в центр славянской письменности «Слово», а в павильоне №62 «Охрана природы» разместился Международный центр балета.
Иногда при изучении исторических документов о памятнике архитектуры ученые находят в архивах сведения об архитектурных элементах или декоре, которые были утрачены за годы эксплуатации здания. Одним из примеров такого случая является лев на крыше особняка Анны Кекушевой на Остоженке (дом 21). О том, какой была трехметровая скульптура, установленная на кровле дома, историки узнали по старым архивным фотографиям. Но так как судьба оригинального льва осталась неизвестна, реставраторам пришлось воссоздать его по имеющимся снимкам.
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