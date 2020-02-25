РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В пяти многоквартирных домах на улице Молодежная в Подольске 26 февраля временно отключат горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 26 февраля управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы. Во время их выполнения, с 9:00 до 15:00, будет приостановлена подача горячей воды в многоквартирные дома по адресам: улица Молодежная, дома №№5, 7/1, 7/2, 7/4, 7/6», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.