РИАМО - 25 фев. В первый день после закрытия станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро более 18 тысяч человек воспользовались одноименной станцией Филевской линии подземки, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

«Московский метрополитен справился с перевозкой. 60% пассажиров, которые до этого пользовались станцией «Смоленская» Арбатской-Покровский линии, воспользовались «Смоленской» Филевской линии. <...> 22 февраля Московский метрополитен перевез по станции «Смоленская» Филевской линии чуть более 18 тысяч пассажиров», - рассказал Дощатов.

Он также добавил, что около 30% пассажиров воспользовались станцией «Арбатская» Арбатской-Покровский линии и порядка 9% — «Киевской» Кольцевой линии подземки.

Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на 16 месяцев для ремонта эскалаторов, которые работали с 1953 года. Как отметил Дощатов, новое оборудование будет проще и эффективнее в эксплуатации. Кроме того, в ходе работ будет проведен капитальный ремонт вестибюлей станции.

«Новые эскалаторы в техническом плане самые совершенные. Они более эргономичны и надежны. Управление эскалатором будет осуществляться при помощи гиперпроцессорной системы, поэтому гораздо быстрее будет осуществляться и остановка, и пуск», - сказал он.