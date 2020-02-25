РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Администрация Люберец получила почетную грамоту за новогоднее оформление городского округа, сообщил во вторник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Почетной грамотой награждена администрация горокруга Люберцы за вклад в развитие муниципальных образований Подмосковья по итогам праздничного оформления территорий к Новому 2020 году и Рождеству Христову», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что грамоту вручили по поручению Главного управления информационной политики Московской области.