РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Полицейские подмосковного Подольска проводят проверку по факту конфликта, произошедшего между двумя мужчинами возле торгово-развлекательного центра, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В Подольске вечером 23 февраля произошел конфликт между двумя мужчинами, драка попала на видео, которое выложили в соцсети.

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, произошедшего 23 февраля между двумя гражданами возле одного из торгово-развлекательных центров Подольска. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Заявлений и обращений в полицию по данному факту от граждан и участников конфликта не поступало.