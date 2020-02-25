РИАМО - 25 фев. В 2020 году в московском метро обучат 40 собак-проводников, которые в дальнейшем смогут сопровождать слабовидящих пассажиров подземки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В результате четвероногие проводники легко ориентируются в поездах и на станциях, спокойно реагируют на шум прибывающих составов и не боятся других пассажиров. Они станут незаменимыми помощниками для пассажиров, которым трудно самостоятельно передвигаться в транспорте», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

За подготовку собак-проводников отвечают специалисты Российской школы подготовки собак-проводников общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых» и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена. В качестве проводников обычно выбирают лабрадоров, немецких и восточно-европейских овчарок, а тренировать берутся как взрослых собак, так и щенков.

Занятия проходят на станциях метро «Новокосино» и «Авиамоторная» с 10:00 до 13:00. В одном занятии принимают участие от четырех до пяти собак.

Собаку-проводника может получить не любой желающий, а инвалид по зрению первой группы, если у него есть такая рекомендация от органов медико-социальной экспертизы. После получения рекомендации уполномоченные органы социального страхования или органы соцзащиты заключают договор со школой собак-проводников и делают заявку на подготовку пса. Для того, чтобы человеку подобрали подходящего для него питомца, он должен заполнить анкету, чтобы специалисты смогли подобрать идеальное животное, которое будет соответствовать росту конкретного человека, весу, заболеваниям и образу жизни.

Собак-поводырей обучают в московском метро с 2014 года. За это время курсы прошли более 200 собак.