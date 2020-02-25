РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в бане в деревне Ордынцы, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 25 февраля в 00:12 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Ордынцы, дом №3. В 1:41 пожарные округа ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.