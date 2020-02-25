РИАМО - 25 фев. Прием заявок на предоставление субсидии технопаркам в Москве открыт, подать заявку можно будет до 9 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью субсидии можно возместить часть затрат на погашение процентов по кредитам, которые пошли на приобретение, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также на ремонт объектов технопарка или индустриального парка. Одним из условий предоставления субсидии является то, что средства должны быть потрачены не ранее 1 января 2020 года.

«Технопарки Москвы динамично развиваются: строятся новые корпуса, для нужд резидентов модернизируются помещения, создаются новые центры коллективного пользования. Субсидия позволит им направить финансовые ресурсы на создание комфортных условий для развития высокотехнологичных компаний, которые могут быть полезны городу», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что на сегодняшний день в Москве работают 36 технопарков, которые входят в инновационную экосистему города. Власти города оказывают поддержку в их развитии.

Получить финансовую поддержку могут юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Москве. Основными условиями для подачи заявки являются отсутствие в уставном капитале организации доли участия иностранных юридических лиц более 50%. Необходимо иметь статус управляющей компании технопарка, индустриального парка или статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы.

Кроме того, у юридического лица должен быть заключен договор с кредитной организацией, а также отсутствовать задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов на сумму более 100 тысяч рублей. На момент подачи заявки организация не может проводиться процедура ликвидации или банкротства, должны отсутствовать нарушения обязательств договоров, обеспеченных за счет бюджета Москвы за последние три года, а также не должно быть текущего контракта на аналогичную субсидию.

Общая сумма предоставляемой субсидии равна размеру процентной ставки по кредиту, но она не может быть выше размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в день подачи заявки. Максимальный размер субсидии достигает не более 300 миллионов рублей в год. Субсидия предоставляется сроком до трех лет.