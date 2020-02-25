РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В МособлЕИРЦ подмосковных Люберец на минувшей неделе ввели нового специалиста, который будет отрабатывать повторные обращения, поступившие через портал «Добродел», сообщила на оперативном совещании замруководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«Более 44 обращений ежедневно поступают через «Добродел». Из-за этого фактора выделили отдельного специалиста, чтобы повторные обращения обслуживать по телефону», - сказала Мотыль.

Она добавила, что в Люберцах МособлЕИРЦ обслуживает порядка 120 тысяч счетов. Сотрудник от администрации будет работать в офисах для координации действий.

«Общий процент сбора за ЖКХ и прочие услуги на минувшей неделе составил 73,5%», - заключила Мотыль.