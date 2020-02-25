РИАМО – 25 фев. Во вторник в Москве скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов, ему было 95 лет, сообщает ТАСС.

Информацию о смерти маршала подтвердили в министерстве обороны Российской Федерации.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич», - говорится в сообщении.

Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской губернии. В ноябре 1941 года он добровольно вступил в Красную армию. Он воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в обороне Ленинграда и наступлении советских войск в Прибалтике.

После Великой Отечественной войны он окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба, построил карьеру в армии. В 1987 году Язов был назначен на должность министра обороны СССР. Он последний, кто занимал этот пост. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил Язову звание маршала Советского Союза. Это также было последним присвоением высшего военного звания в истории СССР.