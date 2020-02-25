РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В подмосковных Люберцах с начала 2020 года отремонтировали порядка 40 подъездов, сообщил на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«В текущем году планируется отремонтировать 470 подъездов, из них 406 – в Люберцах, 26 – в поселке Октябрьский, 22 – в Томилине, 16 – в Краскове. С начала года отремонтировали 40 подъездов, в работе находятся 37 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в программе «Мой подъезд» участвуют девять управляющих компаний. 120 подъездов отремонтируют по программе софинансирования.

«Аварийных отключений по снабжению не проводилось, отопительный сезон проходит в штатном режиме без нарушений. Уже отремонтированы 99 лифтов из 130. В работе находится 31 лифт в 17 многоквартирных домах», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что с 17 по 21 февраля поступило 37 заявок по вопросам ЖКХ, закрыто 37 с учетом ранее поступивших.