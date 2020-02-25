РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В полицию подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило 2,2 тысячи обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«В МУ МВД России «Люберецкое» с 17 по 24 февраля поступило 2,2 тысячи обращений от жителей Люберец. По ним возбудили 40 уголовных дел, 36 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 168 ДТП, из них три с пострадавшими.

«Также было преступление: в поселке Малаховка на улице Московская мужчина убил свою сожительницу. Он задержан, проводится проверка», – заключил Романцев.