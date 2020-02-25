РИАМО - 25 фев. Заключительным днем акции по ранней диагностике шести видов онкологических заболеваний, в рамках которой можно пройти бесплатный онкоскрининг, станет 29 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для лечения рака очень важна ранняя диагностика заболевания. Чем быстрее врачи начинают действовать, тем меньше шансов у болезни. <...> Мы рады, что такое большое количество москвичей уже откликнулось на наш призыв пройти обследования. Для удобства жителей мы проводим акцию в выходные. 29 февраля - это последний день, когда еще можно успеть на онкоскрининг в рамках акции», — сказал главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков.

В последний день акции в 50 поликлиниках можно будет пройти обследования на рак легкого, молочной железы, предстательной железы, шейки матки, колоректальный рак. Прием у врачей будет проходить с 09:00 до 18:00 без записи. Сдать анализы можно будет с 09:00 до 16:00. Желающие проверить родинки и пигментные новообразования кожи смогут это сделать в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах с 09:00 до 16:00.

Для того чтобы пройти обследование, нужно быть прикрепленным к одной из столичных поликлиник, иметь с собой паспорт и московский полис ОМС.