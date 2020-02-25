РИАМО - 25 фев. Общее количество адресов зданий, помещений и земельных участков, внесенных в адресный реестр объектов недвижимости Москвы, увеличилось в 38 раз за четыре года на конец февраля зарегистрировано 5 миллионов объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рост обусловлен тем, что услуга по присвоению, изменению или аннулированию адреса стала государственной. С 2015 года количество зарегистрированных в адресном реестре объектов увеличилось с 132 тысяч до пяти миллионов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в новой Москве удалось увеличить число официальных адресов в 89 раз с 2016 года в рамках массовой адресации объектов.

«При этом часто инициатива исходит от самих жителей: только в прошлом году за услугой адресации в Троицком и Новомосковском административных округах обратились более 12,2 тысячи заявителей, из них 5,6 тысячи человек заказали услугу дистанционно», - сказала Гаман.

Корректировка и определение адресов проводится департаментом городского имущества и Московским городским бюро технической инвентаризации. Специалисты вносят адреса объектов в реестр по обращениям москвичей и городских властей. Внести объект в адресный реестр может любой житель столицы абсолютно бесплатно. Срок оказания услуги составляет девять дней. В 2021 году срок планируют сократить до восьми дней.