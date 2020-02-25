РИАМО - 25 фев. В столице начался прием заявок на участие в конкурсе для предпринимателей малого и среднего бизнеса «Прорыв года», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году в конкурсе появились номинации «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года».

«Любая премия или профессиональная награда, разумеется, отражает тенденции своего времени. В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация — популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации - «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Всего в конкурсе представлено 10 номинаций. Новую номинацию «Цифровой предприниматель года» создали для тех, кто работает с проектами в сфере программного обеспечения, инновационными проектами, а также использует практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Еще одна новая номинация — «Креативный предприниматель года» — создана для тех предпринимателей, которые реализуют проекты в сфере модной индустрии, кинематографа, дизайна и музыки.

Номинация «Молодой предприниматель года» рассчитана на бизнесменов в возрасте до 30 лет включительно. Номинация «Почетный предприниматель года» рассчитана на бизнесменов в возрасте от 55 лет.

Номинация «Мама - успешный предприниматель года» создана для женщин с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет. В номинации «Социальный предприниматель года» могут принять участие предприниматели, которые реализуют социально ориентированные проекты. В номинации «Экспортер года» выберут предпринимателя, который экспортирует собственные товары и услуги.

Номинация «Франшиза года» рассчитана на предпринимателей-франчайзеров, которые зарегистрировали в Москве собственный товарный знак и имеют действующие договоры коммерческой концессии/субконцессии, заключенные в период с 2018-го по 2019-й год. В номинации «Стартап года» смогут принять участие предприниматели, зарегистрированные не ранее 1 января 2018 года, а в номинации «Гран-при года» победит бизнес с самыми высокими темпами роста и развития.

Подать заявку на участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Обязательными условиями являются отсутствие у компании задолженностей по налогам и сборам, а также она не может находиться в процессе ликвидации. Финалистов выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин», а члены экспертного совета определят победителей в каждой из номинаций.

Список финалистов будет определен с 18 по 20 мая, 23 мая станут известны победители. Награждение состоится 25 мая на Московском предпринимательском форуме.

Сейчас в Москве зарегистрировано около 748 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой больше 2,6 миллиона человек.