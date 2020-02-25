РИАМО - 25 фев. Посетители смогут добраться до столичного тематического парка развлечений «Остров мечты» с помощью МЦК, метрополитена и маршрутов наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на разветвленную дорожную инфраструктуру, специалисты отмечают высокий уровень загруженности улично-дорожной сети около парка и советуют приезжать сюда на общественном транспорте. Кроме того, парковочные зоны «Острова мечты» не смогут вместить всех желающих. Парковки на территории парка (включая наземные и подземные) рассчитаны на более чем 3,6 тысячи машино-мест», - говорится в сообщении.

Посетители парка могут воспользоваться станцией метро «Технопарк», путь от которой займет около пяти – шести минут до центрального входа в парк развлечений. К открытию парка в метро обновили 30 элементов пешеходной навигации, а также в июле 2019 года открылся пешеходный переход с траволаторами.

Также добрать до парка можно от станции «Кожуковская» столичной подземки и станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца. От них до остановки рядом с парком будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы S1. Дорога от места остановки до входа в парк займет около трех минут.

На станции метро «Кожуховская» и станции МЦК «ЗИЛ» также появятся элементы пешеходной навигации, которые укажут, куда идти пассажирам, чтобы попасть к остановкам автобусов-шаттлов.

Чтобы добраться до «Острова мечты» можно будет воспользоваться и маршрутными автобусами № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Они останавливаются на проспекте Андропова рядом с входом в парк.