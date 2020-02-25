РИАМО - 25 фев. Сурки в Московском зоопарке проснулись раньше положенного срока из-за теплой погоды и раннего таяния снега, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление. После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Обычно грызуны выходят из спячки в первую неделю марта, а если зима выдалась морозной и снежной, то могут проспать и дольше.

На данный момент гости зоопарка могут увидеть только одного из трех живущих там сурков - самца Арчи. Его можно застать в уличной части вольера утром и днем. Больше всего грызуну нравится греться на солнышке. Оставшиеся два зверька - самки Сара и Нагайна - пока не появляются на поверхности, и увидеть их можно будет через несколько недель.

Зверьки уснули с приходом первых холодов в начале сентября. Благодаря накопленным за лето жировым запасам они уходят в зимнюю спячку на четыре-пять месяцев.

«Несмотря на то, что сурки обходятся без пищи практически пять месяцев, они не спешат набрасываться на корм. Первое время они продолжают расходовать жировые запасы и только примерно через неделю начинают проявлять интерес к еде. Сейчас Арчи, Сара и Нагайна получают легкий корм - свежий салат и микс из овощей. Ничего сытного. Пищеварительной системе животных нужно время, чтобы возобновить работу», - добавила Акулова.

В ближайшее время зоологи начнут будить тушканчиков. Затем должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин. Сейчас хищники все еще остаются в своих искусственных берлогах, за их состоянием круглосуточно следят зоологи с помощью видеокамер.