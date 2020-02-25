РИАМО - 25 фев. В городском округе Истра из парк-отеля «Огниково» из-за угрозы взрыва эвакуировали свыше 150 человек, после проверки объекта информация о минировании не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:58 24 февраля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Истра в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об анонимном звонке с угрозой минирования парк-отеля «Огниково». Эвакуировано 154 человека: 30 персонала и 124 постояльца (из них 50 детей)», - говорится в сообщении.

В результате обследования корпусов и прилегающей территории кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ и предметов не подтвердилось.